Unsere Woche : Ein Auszieher zieht ein

Foto: Robby Lorenz

Von Theater, Testzentren und Whisky.

Was für ein Theater. Gemeint ist ausnahmsweise nicht Corona, sondern der „spießbürgerliche Tohuwabohu“, den die Theatergruppe „So ein Theater“ auf die Breitfurter Bühne zauberte. Die gespielten Tücken des Ruhestands eines pensionierten Bankdirektors und seiner Familie sorgten beim mitleidenden Publikum für den großen „Aha-Effekt“, heißt es im Artikel. Gut, beim Stichwort Aha (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) sind wir dann doch wieder beim über zwei Jahre dauernden Corona-Dauertheater angelangt.

Seit dieser Woche sind St. Ingberter Testzentren reaktiviert. Pandemie-Bekämpfung ist eben Millimeterarbeit, beschleicht einen das Gefühl. Im Vermessungsbüro Werny, dessen Geschäftsführer in Blickweiler leben, ist Millimeterarbeit kein Gefühl, dafür Geschäft. Beim Bau heißt's nun 'mal nicht wie beim Blieskasteler Karneval „Nix wie druff“, sondern dort geht's ums Genau. Und genau wie beim Start der fünften Jahreszeit für die Karnevalsgesellschaft „Nix wie druff“, galt für die Blieskasteler „Sackschisser“: in den Saal kommt nur, wer geimpft, getestet oder genesen. Ein Hoch auf die Vierte Welle (Corona), die in die fünfte Jahreszeit schwappt.

Wer das will ertragen, könnte man jetzt sagen, braucht „Spirit“ (Geist). Warum? Weil aus „Spirit“ einmal Whisky wird, weiß Kenner Christian Rebmann aus Niedergailbach. 80 schottische Brennereien hat er schon besucht, innerhalb 30 Jahren über 400 Flaschen von Schottlands Kultgetränk erworben. Apropos erworben. In St. Ingbert ist man jetzt um drei Hinterlassenschaften des Malers Weisgerber reicher. Und auch Weisgerber schien dem gelegentlichen Griff zur Flasche nicht abgeneigt. War es Whisky? Ist nicht überliefert, dafür aber ein Brief, den der Maler angeheitert schrieb: „Sei herzlich gegrüßt von deinem verrückten AWeisgerber“.

So also erschließt die Stadt Lücken in Leben und Nachlass Weisgerbers. Und weil man auch anderweitig „um nachhaltige Stadtentwicklung bemüht“ ist, wie die Leiterin der Stadtentwicklung, Raffaella Del Fa, in anderweitigem Zusammenhang versichert, will die Stadt Baulücken schließen. Bei derlei Wissenslücken, lohnt der Blick ins städtische Geoportal. Brachflächen, wie die „Im Stegbruch“ in Rohrbach sollen vermieden werden. Aber dort war die Brache ja nur ein Provisorium – der Stillstand (ein Zaun mit Plakat fiel dennoch um und lag lange da) sei darin begründet, dass die Planung der Stadt für das Gebiet noch unklar sei, hieß es im Rohrbacher Ortsrat.