Kolumne für St. Ingbert Der Notnagel ist endlich wieder gerade

In solch einer Situation mussten doch alle froh sein, als sich spätestens vor zwei Jahren abzeichnete, dass die Schillerschule keine Bauruine bleiben muss, sondern dass hier jene Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden können, für die am benachbarten Leibniz-Gymnasium zunehmend der Platz fehlte. Als sich dann auch noch ein Investor fand, der den Umzug der Leibniz-Schüler in die grundsanierte ehemalige Grundschule in einem engen Zeitfenster realisieren konnte, musste der Saarpfalz-Kreis als Träger doch vor Freude platzen. Doch im Gegenteil blieb das Landratsamt vor dem Umbau, aber auch zum Ende der konkreten Arbeiten an der Schillerschule sehr schmallippig.