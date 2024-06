Kolumne für St. Ingbert Das Desinteresse ist erschreckend

Viel Legitimation für sein künftiges Amt kann Frank John angesichts des offenkundig geringen Interesses aus der Stichwahl nicht ziehen. Den Rückhalt für den Start in seine Amtszeit kann sich der neue Mann eher in der ersten Entscheidung der Wählerinnen und Wähler herleiten. Denn auch bei der Landratswahl am 9. Juni hatte der Noch-Bürgermeister aus Kirkel bei damals noch drei Mitbewerbern einen klaren Vorsprung. Und auch in St. Ingbert erhielt er im ersten Wahlgang bei einer Wahlbeteiligung von über 65 Prozent alleine fast so viele Stimmen wie jetzt bei der Stichwahl beide Kandidaten zusammen. Auf mittlere Frist wird die Frage, wie der Kreis und sein Verwaltungschef in St. Ingbert wahrgenommen wird, ohnehin daran hängen, wie der Kreis in der Mittelstadt konkret erfahrbar ist. Was leistet er in den weiterführenden Schulen, die er unterhält. Vor allem aber: Wie stemmt er die Herkulesaufgabe beim Kreiskrankenhaus?