Kolumne für St. Ingbert : Der Leuchtturm bleibt ein Symbol

Im Stadtrat fällt der Groschen spät, und in der Alten Kirchen bringen Musik und Texte ein Gefühl von Weihnacht.

Ein bebilderter Jahresrückblick wurde in dieser Woche den Haushaltsberatungen des Stadtrats in St. Ingbert vorangestellt. Die Präsentation, gleichzeitig der Test für einen neuen Beamer der Stadt, startete mit einem Foto, das mich stutzig machte. Mit dem Slogan „St. Ingbert schafft Zukunft“ war ein Leuchtturm zu sehen. Hatte ich etwas verpasst? Hat die Stadt einen verwunschenen Turm, den ich nicht kenne? Oder war im Haushaltsplan überraschend auch noch ein neuer Leuchtturm vorgesehen? Womöglich zur Überwachung unliebsamer Badegäste am Glashütter Weiher? Noch verwirrt von den vielen Millionenbeträgen, die für die Sitzung zu studieren waren, fiel mein Groschen langsam. Nein, es gibt kein maritimes Großprojekt in der Mittelstadt, keine Schifffahrtsstraße, kein Trockendock für Betriebe und für alles Geld der Welt nicht einmal halbhohe See. Das war ein Symbol – für die viel gerühmten Leuchtturmprojekte in der Stadt. Die dann folgenden Fotos weckten Erinnerungen an turbulente Monate, ein Leuchtfeuer brachten sie aber nicht.