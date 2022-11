Kolumne Aufgepickt : Vunn inne gewärmt

Langsam kriemer Temberaduure, wo mer gääre ebbes Warmes aan sich unn um sich erumm hadd. Unn dann gebbds noch die Meeschlichkääd fier sich vunn inner eraus se wärme. Doo treffd sichs gudd, dass am 19. de „Tag der Suppe“ iss.

So Subbe sinn joo widder schwäär aangesaad, vor allem wann meeschlichsd eggsoodische Innlaache drinn schwimme. Doo werrd dann eggsklusief die Subb-Kulduur gefleechd.

Ganz friejer ware Subben bei de nidd so Betuuchde oft die äänzisch Koschd, wo mer sich hadd kinne leischde. Weils nidd so vill koschd hadd. Dooher kummd aach der Spruch, es hädd nix gebb wie Subb, Salaad unn Kaffee.

Was aach zur Beliebdhääd beigetraa hadd, war, dasses so praggdisch war, fier die Supp se portioniere. Wann mool iwwerraschend Besuch kumm iss, haddmer bloos misse noch e bissje Wasser draanschidde. Unn in rer Wertschaffd hadd neilich ääner imme Fernsehfilm de Wert gefrood, was in der Tagessubb drinn wär. Alles was weg muss, hadd der nur trogge gesaad. Was in unsere Breide joo schwäär beliebd iss, dass iss die Bibbelchesbohnesubb. Unn wann doo noch e bissje Spegg draankummt, schaads aach nix.

Was mich nur wunnerd iss, dass so e nahr- unn schmagghaffdi Unnerlaach sprachlich gesiehn so e schlechder Ruf hadd. Doo hääschds: Demm hann ich die Subb versalz. Manche duun sogar annere in die Subb spugge. Was ziemlich unabbediddlich iss unn sovill hääschd wie dassmer jemand Krimmel in de Käs macht. Awwer vielleicht hadd der sich das joo selwer ingebroggd unn muss dann die Subb ausleffele.

Wammer sich awwer de Leid geejeiwwer scheen aanstännisch benemmd, doo werrd mer vunn denne aach eschdamierd. Unn dann gebbds es heegschde Lob: Du bischd gudd, du kummschd in die Subb!