Kolumne für St. Ingbert Neben dem Gleis wartet ein grünes Wunder

Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Das mag in vielen Bereichen ein guter Vorsatz oder mindestens eine brauchbare Ausrede sein. Bei der Deutschen Bahn ist das aber längst unumgängliche Unternehmensphilosophie. Vor allem gründlich haben die Eisenbahn-Experten auch in St. Ingbert und Rentrisch neue Lärmschutzwände geplant. Und wie schon vor Jahren fest versprochen, startet an diesem Wochenende der Bau der beiden ersten von insgesamt fünf Lärmschutzwänden an der Bahnstrecke durch St. Ingbert. Anwohner und Freunde großer Baustellen sind sicher schon mächtig gespannt, was denn nun des Nachts entlang von Bahnhof und Rentamtstraße passieren wird – vor allem mit den dutzenden Europaletten, die seit Tagen nahe, aber nicht zu nahe am Bahnkörper vermutlich die Abstände künftiger Befestigungspfosten markieren.