Offener Brief an Stadtverwaltung Streit um Ausbau der St. Ingberter Kohlenstraße geht weiter – Mobilitätsforum fordert Tempo 30

In der Innenstadt stehen im kommenden Jahr mit der Verkehrsänderung in Post- und Kohlenstraße wichtige Veränderungen an. Die Poststraße wird in Bezug auf den motorisierten Verkehr entlastet. Anstelle von heute zwei Spuren in Richtung Gustav-Clauss-Anlage wird es nur noch eine Autospur geben. Radfahrer bekommen dafür einen Streifen in Richtung Rathaus. Autos und Lkw sollen dafür in der Kohlenstraße künftig durchgängig in beide Richtungen fahren. Um dafür Platz zu schaffen, möchte die Stadt das Edelweiss-Gebäude abreißen. Zwischen den beiden Straßen ist auf dem ehemaligen Druckerei-Gelände ein neues Wohnquartier geplant, das sogenannnte Cispa-Village.