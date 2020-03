St. Ingberterin wird verletzt : Handgreiflicher Streit um unangeleinten Hund

St. Ingbert/Bischmisheim Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich in Bischmisheim ereignet hat.

Am Dienstag, 9. März, ist es gegen 17.15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen Spaziergängern mit ihren Hunden in der Straße Steinacker, Nähe Jakobsweg, in Saarbrücken-Bischmisheim gekommen. Im Laufe der zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung, die wegen des unangeleinten Hundes eine etwa 60 Jahre alten Täters entstanden war, kam es dann nach Angaben der Polizei auch zu einer Körperverletzung. Dabei wurde eine 30-jährige Frau aus St. Ingbert leicht verletzt. Ihr Gegenüber, der etwa 60-jährige Täter, hat die die Frau dabei beleidigt und sogar bedroht. Letztendlich sind die St. Ingerterin und ihr Mann dann von der Örtlichkeit weggefahren. Die Personalien des Angreifers, der möglicherweise auch in Bischmisheim wohnhaft ist, stehen noch nicht fest.