Neubauten für Grundschulen in St. Ingbert Koalition fordert für Schul-Neubauten Prinzip „Wer bestellt, bezahlt“

In dieser Woche hat die St. Ingberter Stadtverwaltung zu zwei Terminen an der Südschule und an der Albert-Weisgerber-Allee eingeladen. An beiden Grundschulen wird mit einem Spatenstich der Startschuss für Neubauten geben, die für die jeweilige Freiwillige Ganztagsschule genutzt werden. In der Einladung ist von der Bedeutung von „zukunftsfähigen Gebäuden für unsere Kinder“ die Rede und von intensiven Vorberatungen. Die Fraktionsvorsitzenden der Mehrheitskoalition im Stadtrat haben aber an diesem Wochenende darauf hingewiesen, dass es bei der kompletten Finanzierung der beiden Neubauten noch offene Stellen gibt. Hauptgrund: Die Stadt muss von Bund und Land vorgegebene Rechtsansprüche umsetzen, ohne dass die übergeordneten politische Ebene dazu beiträgt, dass die Kommune auch das nötige Geld zur Verfügung steht.