Stadtrat St. Ingbert Mehrheitsfraktion nimmt die SV Elversberg in Schutz

Zu nennen seien hier unter anderem die seit vielen Jahren ungelösten Probleme hinsichtlich der Verkehrsanbindung, welche als Voraussetzung für die Umsiedlung eine Kreisellösung erfordert. Die dabei auftretenden Probleme wie Gestaltung eines oder mehrerer Kreisel, Platzmangel, Rad- und Fußwege oder auch Finanzierung konnten in den vergangenen Jahren nicht gelöst werden. Auch die zur Verfügung stehende Fläche habe sich hinsichtlich der Schaffung von Zu- und Abwegen oder Parkplätzen als nicht optimal erwiesen. „Dieser Berg an Problemen führte in Summe dazu, dass eine Umsiedlung von Edeka definitiv nicht infrage kam“, folgern die drei Fraktionschefs. Der Stadtrat habe diese Fakten bereits Ende 2023 zu Kenntnis genommen und daraufhin beschlossen, die seit Jahren dauernde Diskussion zu beenden und das geplante Projekt der SV Elversberg zu unterstützen. Der in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag getroffene Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplans an dieser Stelle sei insofern tatsächlich nur eine Formalität gewesen: Fakten wurden bereits Ende 2023 geschaffen.