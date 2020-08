Kneippverein St. Ingbert : Eine Wanderung auf dem „Zwei-Täler-Weg“

Die nächste Wanderung des Kneipp-Vereins St. Ingbert findet am Sonntag, 9. August statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des Minigolfplatzes in St. Ingbert. In Fahrgemeinschaften geht es nach Weiskirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dort aus werden die Teilnehmer den etwa 13 Kilometer langen „Zwei-Täler-Weg“ in Weiskirchen wandern. Eine Rucksackverpflegung ist empfehlenswert.