Kneippverein Rohrbach : Kneippverein Rohrbach bietet wieder Kurse an

Rohrbach (red) Die Kurse des Kneipp-Vereins Rohrbach sind wieder gestartet. Da aufgrund der Hygienebestimmungen die Kurse bestimmten Regeln unterliegen, ist es auf jeden Fall notwendig, sich zu jedem Kurs vorher anzumelden.

Montags um 10 Uhr ist „Fröhliches Gedächtnistraining“ im Kneipp-Treff unter Leitung von Christel Michély-Fickinger. Montags um 16 Uhr heisst es „Gymnastik und Tanz für Jeden“ in der Rohrbachhalle unter Leitung von Erica Bayerl. Montags um 19 Uhr findet Step-Aerobic in der Pestalozzischule unter Leitung von Ursula Ritter statt. Dienstags um 20 Uhr wird Prellball in der Rohrbachhalle unter Leitung von Kurt Jung und Franz-Josef Thiel gespielt. Mittwochs um 16.15 Uhr findet Rückenyoga in der Pestalozzischule unter Leitung von Heike Backes statt. Mittwochs um, 18.45 Uhr läuft ein Aroha-Kursus in der Pestalozzischule unter Leitung von Erica Bayerl. Donnerstags um 9 Uhr findet „Yoga auf dem Stuhl“ im Kneipp-Treff unter Leitung von Verena Dumont statt. Donnerstags um 10 Uhr bietet Dumont „Yoga für Einsteiger“ im Kneipp-Treff an. Donnerstags um 17 Uhr findet Qigong im Kneipp-Treff unter Leitung von Ingeborg Schub statt. Donnerstags um 19 Uhr ist „Kreatives Tanzen“ im Kneipp-Treff unter Leitung der Tanzpädagoginnen Erica Bayerl und Verena Dumont angesagt.