Kneippbund Saar : Kneippbund weist auf „Tag des Wassers“ hin

Bietet gesunde Abkühlung: das Kneipp-Tretbecken in Schüren. Foto: Jürgen Schwarz

St Ingbert Vereine im Land feiern zudem in diesem Jahr den 200. Geburtstag ihres Gründers Sebastian Kneipp.

Am kommenden Montag, 22. März, ist der Internationale Tag des Wassers. Die Kneipp-Vereine feiern in diesem Jahr zudem den 200. Geburtstag ihres Gründers Sebastian Kneipp. Kneipp hatte das Wasser immer als ein wesentliches Element seiner Lehre verstanden. Hatte es ihm doch stets gute Dienste geleistet und in einer entscheidenden Lebensphase, als er schwer erkrankt war, geholfen. Er sagte zu dem Wasser: „Lernt das Wasser richtig kennen, und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein“. Kneipps Gabe war, dass er die Natur liebte und im Wasser das natürlichste Heilmittel sah. Er konnte auch gegen Widerstände, gerichtliche Auseinandersetzungen, der „Kurpfuscherei“ bezichtigt - diese Lehre vertreten und wurde später auch dafür international anerkannt.