Anmedlung : Zum Kururlaub in Bad Wörishofen

Rohrbach Der Kneipp-Verein Rohrbach bietet auch im nächsten Jahr einen Kururlaub in Bad Wörishofen an. Die Fahrt findet in der Zeit vom 23. August bis 3. September 2020 statt. Nichtmitglieder sind willkommen.

Es besteht die Möglichkeit des Besuchs der Passionsspiele in Oberammergau, die nur alle zehn Jahre stattfinden. Wegen des begrenzten Kartenkontingents sollte die Anmeldung schnellstmöglich erfolgen.