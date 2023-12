Kolumne für St. Ingbert Zwei Glocken schweigen an Weihnachten

Zum besseren Verständnis hat aber auf Nachfrage Pfarrer Daniel Zamilsiki beigetragen. Er erläuterte, dass die 90 Kilo leichte Glocke ohne Namen in St. Franziskus während der jährlichen Wartung beim Läuten das Türmchen und den Dachglockenstuhl der Kirche gefährlich ins Schaukeln brachte. Im Glockenturm von Herz Mariae wiederum sind die Befestigungen der 600 Kilo schweren Marienglocke und die sieben Zentner schweren Glocke St. Barbara stark korrodiert und lassen sich nicht mehr nachziehen. Folge: Auch die dritte und größere Glocke Christ König wurde in diesem Glockenturm zwingend stumm geschaltet und schlägt auch nicht einmal mehr das Stündlein. Beide Aussetzer sind gerade vor den Weihnachtsfeiertagen für die ganze Stadt traurig. Denn dem Stadtgeläut in St. Ingbert-Mitte fehlen nun zweimal ein hohes fis, ein gis und ein h.