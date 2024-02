Planungen in der Gustav-Clauss-Anlage Mehr Spiel und Sport im St. Ingberter Stadtpark

Seit Jahren ist eine verbesserte Ausstattung mit Spiel- und Sportgeräten in der Gustav-Clauss-Anlage ein immer wiederkehrendes Thema im Ortsrat Mitte und in Ausschüssen des St. Ingberter Stadtrates. Jetzt ist der gordische Knoten durchtrennt, in dem sich zwei Projekte verheddert hatten. Stets waren sich der Wunsch nach einem zusätzlichen Spielgerät für ältere Kinder und nach einem Bau eines sogenannten Calisthenics-Parks in die Quere gekommen. Seit der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Biosphäre, Umwelt und Demografie ist klar, wie beide Vorhaben unabhängig voneinander umgesetzt werden sollen. Ein neues Spielgerät wird aktuell beschafft und ein Calisthenics-Park näher geplant.