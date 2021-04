Oster-Tradition in St. Ingbert : Kleppern statt Glockengeläut in St. Josef

Rund 20 Kinder und Jugendliche der Pfarrei Heiliger Ingobertus haben an Karfreitag die Tradition des Klepperns wieder aufleben lassen und zogen von der Josefskirche auf den Hobels. Ingesamt waren 60 Kinder in der Stadt unterwegs. Foto: Jörg Martin

St Ingbert In der St. Ingberter Pfarrei Heiliger Ingobertus wurde eine alte Oster-Tradition gepflegt. Insgesamt 60 Kinder waren am Karfreitagabend mit Kleppern in der Stadt unterwegs.

In der Pfarrei Heiliger Ingobertus wurde an Karfreitag eine langjährige Tradition wieder zum Leben erweckt, von der man glaubte, dass sie fast in Vergessenheit geraten sei: Das Kleppern. Früher war es gang und gäbe, dass an den Ostertagen, wenn die Kirchenglocken angeblich nach Rom geflogen waren, Kinder und Jugendliche, meist dreimal am Tag durch die Straßen zogen. Immer dann, wenn sonst die Kirchenglocken sonst geläutet hätten. Mit dabei ein hölzernes Gerät, welches, je nach Ausfertigung, etwas kleiner oder auch mal etwas größer ausfiel. Hauptsache: Es war beim Gebrauch recht laut und machte richtig viel Krach. Am besten so, dass man es von weitem hörte und das wiederum auch etliche Straßen weiter. Dieser Brauch schlief im Laufe der Jahre mancherorts ein. Zurückgehende Zahlen bei den Messdienern und Kommunionkindern taten ihr Übriges. Nur in der Pfarrei St. Michael, erklärte unserer Zeitung Pfarrer Daniel Zamilski, habe diese schöne Tradition sich erfreulicherweise gehalten. Grund genug für den Geistlichen, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. „Insgesamt 60 Kinder waren heute in ganz St. Ingbert am Kleppern“, freute sich Zamilski in einer ersten Bilanz am Freitagabend. Ein Drittel davon, fast 20 Kinder, klepperten in St. Josef. Ihr Bereich: Das Wohngebiet auf dem Hobels. „Wir haben das sehr intensiv in den sozialen Medien beworben. Der Kreis derer, die kleppern, setzt sich aus Kommunionkindern, Messdienern, und Pfadfindern zusammen“, erklärt der Pfarrer. Von „gelebter Ökumene“ könne man gar sprechen, da auch evangelische Kinder ihren Spaß am Kleppern entdeckt hatten und mitmachten. Bis es soweit war, wurden an die Kinder, die sich bereit erklärt hatten, Bausätze verteilt. Viele haben die Kleppern dann mit ihren Eltern zusammengebaut