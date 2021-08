Kleinkunst in St. Ingbert : Zwölf Künstler wollen an die „Pfannen“

Amjad ist der erste Comedian mit palästinensischen Wurzeln. Foto: Fabian Stuertz

St Ingbert Der Vorverkauf für den St. Ingberter Kleinkunst-Wettbewerb läuft. Vom 4. bis 10. September gibt es auf der Alten Schmelz die neuesten Trends.

Aller guten Dinge sind zwölf, zumindest in der Kleinkunst. Denn genau so viele handverlesene Künstler werden an vier spannenden Wettbewerbsabenden um die heiß begehrten Pfannen antreten. Bei der diesjährigen St. Ingberter Pfanne vom 4. bis 10. September erwarten die Zuschauer in der Industriekathedrale auf der Alten Schmelz die neuesten Trends und Highlights der Kleinkunstszene.

Los geht es am Samstag 4. September, mit Matthias Reuter und „Wenn ich groß bin, werd‘ ich Kleinkünstler“. Mit seinen erfundenen Geschichten bleibt er am Boden und besieht von dort aus die Vorturner, Vorbilder und Vordenker des Landes, ganz nach der Devise: Von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher als umgekehrt. Im Anschluss bewegt sich Annika Blanke facettenreich von lauter Komik bis hin zu nachdenklichen Tönen. Die gebürtige Ostfriesin ist Siegerin zahlreicher Poetry Slams und wird das Pfannen-Publikum mit „Neulich war gestern noch heute“ begeistern.

Den dritten und letzten Auftritt des Eröffnungsabends bestreitet Amjad mit „Radikal witzig“. Als erster Comedian mit palästinensischen Wurzeln sorgt er mit seinem treffsicheren Humor garantiert für Bombenstimmung.

Am zweiten Wettbewerbstag wird die Welt zwar nicht geschönt, aber dennoch schöner mit Uta Köbernick. „Ich bin noch nicht fertig“ droht sie mit irritierender Präzision, und das ist so was von wahr. Danach steht ein alter Bekannter, Jan van Weyde, mit seinem Solo-Programm „Große Klappe die Erste“ auf der Bühne. Zwischen Kunst und Kommerz, Kameras und Klamauk, Kinderbettchen und Kackastrophen – seine große Klappe ist seine größte Waffe. Anne Folger kommt mit eigenwilligem Blickwinkel, leichtfüßig und dennoch tiefgründig mit ihrem Programm „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ daher. Mit ihr erleben die Besucher einen Abend mit Geschichten, wunderschön arrangierten Liedern und einer Menge Humor.

Nach einem Tag wohlverdienter Pause geht es musikalisch mit Tanja Silcher weiter. „Mutige Gedanken“ werden frech, provokant oder ironisch präsentiert. Danach begrüßen die Kleinkunst-Fans Kathi Wolf, die nicht nur Bachelorette der Psychologie ist, sondern auch preisgekrönte Schauspielerin und leidenschaftliche Kabarettistin. Pointiert und hintersinnig verknüpft sie Aspekte der menschlichen Psyche mit gesellschaftlichen Vorgängen und politischem Zeitgeschehen. Der dritte Wettbewerbsabend wird beendet mit einer Therapiestunde für Künstler und Publikum. Fischer & Jung sorgen mit „Innen 20, aussen ranzig“ garantiert für strapazierte Lachmuskeln.

Den vierten und letzten Pfannentag eröffnet ein Meister des Poetry-Slam. Artem Zolotarov schreibt zudem Lyrik, Prosa, Theaterstücke und Rap-Songs. Mit seiner „Adoptivsprache“ wird er das Pfannen-Publikum abgrundtief mitreißen und sicher wieder zurückbringen. Danach kommen eine Geige, zwei Gitarren, drei Stimmen und mindestens vier unerwartete Abzweigungen auf die Bühne. Schnaps im Silbersee lassen mit ihrem „Synapsensilvester“ ein unerwartetes Klangfeuerwerk los.

Der Wettbewerb endet mit der Erkenntnis „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“. Mia Pittroff lässt sich in keine Kabarett-oder-Comedy-Schublade stecken und ist vordergründig nett, hintersinnig böse und immer auf den Punkt.

Wer gewonnen hat, erfährt das Publikum am Freitag, 10. September. An diesem Abend werden nicht nur zwei Jurypreise, ein Publikumspreis und der Preis der Jugendjury verliehen, zudem treten auch die Gewinner erneut vor das Publikum. Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Fischer und Jung treten mit „Innen 20, aussen ranzig“ an. Foto: Sonja Speck

Bietet ostfriesischen Humor: Annika Blanke. Foto: Niels Wagner

Die St. Ingberter Pfanne steigt vom 4. bis 10. September. Foto: Stadt St. Ingbert

Tanja Silcher. Foto: Marion Schmidt