Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr rückt zu kleineren Einsätzen aus

Zu gleich drei Einsätzen rückte die Feuerwehr am Mittwoch (27. Dezember) aus. Gegen 10.30 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Gewerbeanwesen Im Reihersbruch in Rohrbach aus. Eine Ursache stellten die anrückenden Einsatzkräfte aus Rohrbach, Hassel und St. Ingbert allerdings nicht fest. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Um 12.30 Uhr rückten die Löschbezirke Rohrbach und St. Ingbert zu einer Notfalltüröffnung in die Otto-Hahn-Straße aus. Nach einem medizinischen Notfall konnte eine Person die Tür nicht mehr für den Rettungsdienst öffnen. Parallel wurde ein Zweitschlüssel an die Einsatzstelle gebracht, sodass keine Türöffnung erforderlich war. Die Feuerwehr unterstützte der Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport des Patienten in den Rettungswagen. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Industriehalle im Gewerbegebiet Geistkirch sorgte für den dritten Alarm. Einsatzkräfte aus Rohrbach und Kirkel fuhren das Unternehmen an und erkundeten mit dem Führungsdienst der Werkfeuerwehr den Bereich. Auch hier handelte es sich um einen Fehlalarm.