Sachbeschädigung in Rohrbach : Klebefolie an einem Lokal wurde verkratzt

Am vergangenen Donnerstag, 27. August, zwischen 4.12 und 8.16 Uhr wurde eine Klebefolie an der Eingangstür zum Lokal „Dad‘s Garage“ in Rohrbach verkratzt. Der Eingang ist zur Oberen Kaiserstraße hin gelegen.