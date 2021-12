Literaturforum St. Ingbert : Auf der Spur ungewöhnlicher Verbrechen

Klaus Brabänder und die einfühlsame musikalische Begleitung durch Valerian Helbling sorgten für einen spannenden und außergewöhnlichen Krimiabend in der St. Ingberter Stadtbücherei. Foto: Jürgen Bost

St Ingbert Klaus Brabänder ist im ganzen Land vielseitig in Sachen Literatur unterwegs und war schon mehrfach Gast des St. Ingberter Literaturforums (ILF). Nach längerer pandemiebedingter Pause konnte er in der Stadtbücherei endlich seine beiden neuesten Krimis vorstellen.

Dieser vergnügliche Leseabend sei für ihn eine dreifache Premiere, betonte der Autor in seiner Replik auf die Vorrede des ILF-Sprechers Jürgen Bost: ein erster (Corona)Test seit der Fahrprüfung, eine erste Lesung ohne Kanzlerin Merkel und mit Valerian Helbling erstmals eine musikalische Begleitung auf neuen Wegen. In der Tat setzte der Akkordeonvirtuose aus Neunkirchen, der auch als Dozent an der St. Ingberter Musikschule tätig ist, mit der Heraufbeschwörung französischen Flairs und der Interpretation markanter Filmmusiktitel wirkungsstarke Akzente.