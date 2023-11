St Ingbert Vorschulkinder machen Führerschein zu gesunder Ernährung

„Wir bereiten die Mahlzeiten in der Kita jeden Tag gemeinsam mit den Kindern vor“, erzählte Kita-Leiterin Selina Vogler. „Aber ich bin sehr froh, dass das Wissen der Kinder mit diesem Programm vertieft wird. Und ich hoffe, dass die Kinder das, was sie hier lernen, auch zu Hause zeigen und nachmachen.“ Zur Bestätigung bekommen die Kinder am Ende des zweiten Tages den „Peb- und Pebber-Führerschein“, eine vom Netzwerk „Das Saarland lebt gesund“ gesponserte Brotbox und ein altersgerechtes Arbeitsheft, in dem alles Wichtige über gesundes Essen, Bewegung und Entspannung zusammengefasst ist.