Es wird laut und bunt Das sind die Attraktionen der Kirmes in St. Ingbert

Der Marktplatz, die Fläche zwischen Ingobertushalle und Feuerwehr und der Parkplatz hinter dem Rathaus an der Schlachthofstraße werden laut und farbenfroh vom Kirmestreiben eingenommen ab Samstag, 14. Oktober. Bis Dienstag, 17. Oktober, geht es rund. Parallel dazu ist in der Fußgängerzone Krammarkt am Sonntag und Montag. Die kleinere Nachkirmes auf dem Marktplatz ist dann am darauf folgenden Wochenende von Freitag bis Sonntag.