St Ingbert Laut und Bunt kommen bei Kirmesfans an

„Irgendwie steht dieses Mal alles irgendwie anders“, sagt die kleine Kim Schneider gerade zu ihrer Freundin. Die Neunjährige musste sich erst ein wenig umgewöhnen. Denn in der Tat waren ein paar Fahrgeschäfte an anderen Stellen, als man es in der Vergangenheit gewohnt war. So glaubten offenbar nicht gerade wenige Besucher, dass die Attraktion aus dem Vorjahr, nämlich das Riesenrad, auch dieses Mal wieder im Angebot sei. Das war aber nicht der Fall. Dort befand sich dieses Mal das Kettenkarussell. Nämlich auf der Fläche links vor der Ingobertushalle in Richtung Feuerwehr. Dafür war die Musik dort, angesichts von zweimal sechs großen Lautsprecherboxen, so, dass die Zielgruppe der Jugendlichen stehen blieb und in Erwägung zog, mitzufahren. Das war nebenan, beim Breakdancer, der vor dem Feuerwehrgerätehaus stand, nicht anders. Auch hier fetzige Musik, nur, dass hier auch ab und an Flammen aufstiegen. „Wenn man da nicht drauf gefasst ist und die nicht sieht, erschreckt man schnell und überlegt, woher die plötzliche Wärme kommt“, sagte ein älterer Mann zu seinem Nachbarn. Denn genauso schnell, wie die Flammen aufstiegen, waren sie auch wieder verschwunden.