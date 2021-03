St. Ingbert : Kirchengemeinde lädt zum Osterspaziergang ein

Der Weg führt Spaziergänger entlang des Schafweihers. Foto: Florian Jung

St Ingbert Die Martin-Luther-Kirchengemeinde St. Ingbert lädt in der Zeit vom Palmsonntag, 28. März, bis Ostermontag, 5. April, zu einem Passions- und Osterspaziergang am Schafweiher ein. Der markierte Weg ist zirka 1,5 Kilometer lang und beginnt am Ende der Elstersteinstraße.