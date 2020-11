Kirchenchor Rohrbach : Kirchenchor feiert das Cäcilienfest in St. Konrad

Zum diesjährigen Cäcilienfest des katholischen Kirchenchores St. Johannes Rohrbach findet am Sonntag, 22. November, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Konrad in Rohrbach eine Messe statt, bei der langjährige Chormitglieder geehrt werden.

