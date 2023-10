Stadtrat St. Ingbert entscheidet zur Zukunft der Kirche St. Hildegard Neue Nutzung rückt ein Stückchen näher

Wenn es im Stadtrat um die Hildegardskirche geht, dann wird es grundsätzlich kontrovers – so auch in der Sitzung am Donnerstag. Dabei ging es „nur“ um die Verabschiedung eines rechtlich nicht bindenden, sogenannten „Letters of Intent“ (LOI) zwischen Stadt und katholischer Kirchenstiftung St. Hildegard. In dieser Absichtserklärung werden die Pflöcke eingeschlagen für eine Übertragung des Grundstücks nebst Kirchengebäude und Pfarrhaus ins Eigentum der Stadt – die Kita mit dem Pfarrsaal sowie das Außengelände sind dem LOI zufolge ausgeklammert, bleiben bei der Kirchengemeinde.