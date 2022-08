Kinowerkstatt St. Ingbert : Die Kinowerkstatt zeigt einen „film noir“ mit Hardy Krüger

St Ingbert Für die Freunde des französischen Films in der Originalfassung (diesmal mit französischen Untertiteln) läuft in der Kinowerkstatt St. Ingbert am Sonntag, 21. August um 11 Uhr in einer Sonntagsmatinée in Zusammenarbeit mit den Französischen Filmtagen Saar/Journées du film français en Sarre ein spannender „film noir“: „Le gros coup“ mit Hardy Krüger in der Hauptrolle.

Die Geschichte basiert auf dem Roman „The Big Bite“ von Charles Williams. In dem unter der Regie von Jean Valère im Jahre 1963 entstandenen Film spielen neben Hardy Krüger Emmanuelle Riva, Francisco Rabal, Roger Couderc und Jean-Louis Maury. Der Eintritt ist frei.

„Der talentierte Profifußballspieler Frank Willes (Hardy Krüger) wird in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er einige Verletzungen erfährt. Der Verursacher ist ein gewisse Monsieur Grandval, der sich offensichtlich, so scheint es, in selbstmörderischer Weise in das Fahrzeug Franks gebohrt hat. Willes, der aufgrund der Verletzungen eine Zeitlang auf dem Spielfeld ausfällt, sieht in dem Unfall eine Möglichkeit, Profit aus der Misere zu ziehen und wegen Verdienstausfalls über die Versicherung des Unfallverursachers an eine schöne Geldsumme zu kommen.

Er nimmt das Training bewusst zu früh wieder auf, um seine Verletzung zu verschlimmern. Er erhofft auf diese Weise die Versicherungsgesellschaft täuschen zu können. Es stellt sich heraus, dass hinter dem Unfall ein Verbrechen steckt: Die Ehefrau hat zusammen mit ihrem Geliebten das Auto manipuliert, um ihren Mann umzubringen, der hoch versichert war. Sie will mit ihrer Tat in den Besitz der hohen Lebensversicherung des verblichenen Gatten kommen. Als Frank dies heraus bekommt, beschließt er, die Witwe zu erpressen.“ (Wikipedia)

„le gros coup“ entstand 1963 und feierte am 7. April 1964 seine Deutschland-Premiere unter dem Titel „Sein größter Dreh“. In Frankreich lief der Film erst zweieinhalb Monate später an.