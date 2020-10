Kinowerkstatt St. Ingbert : Kinowerkstatt präsentiert Hommage an Jean-Luc Godard

St. Ingbert Der französische Meister-Regisseur steht am Wochenende in der St. Ingberter Pfarrgasse im Blickpunkt. Gezeigt wird sein Werk „Die Verachtung“.

Zum 90. Geburtstag der Filmlegende Jean-Luc Godard läuft in der Kinowerkstatt St. Ingbert am Wochenende sein Film „Die Verachtung“ mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli, am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der deutschen Fassung, am Sonntag, 1. November um 18 Uhr in der französischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln.