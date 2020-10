Kinowerkstatt St. Ingbert : Die Heiratspläne eines Vaters und Meisterkochs aus Taiwan

St. Ingbert Zur Eröffnung der Bliesgau-Lammwochen, die vom 23. Oktober bis zum 1. November in mehreren Lokalen unserer Region stattfinden, zeigt die Kinowerkstatt St. Ingbert am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr den Film „Eat, Drink, Man, Woman“ (Taiwan, USA 1994) von Ang Lee: Meisterkoch Chu lebt mit seinen drei erwachsenen Töchtern in Taipeh.

Dem Witwer sind Traditionen heilig, und so ist das gemeinsame Sonntagsmahl regelrecht zu einem Ritual geworden. Obwohl Chus Geschmacksnerven kaum noch vorhanden sind, versucht er sich jedes Mal selbst zu übertreffen. Seinen Töchtern fallen die ausgedehnten Mahlzeiten zunehmend zur Last. Sie wollen auf eigenen Füßen stehen und endlich das Nest verlassen. Daher herrscht meist eisige Stille an der Tafel. Doch als Chu während eines dieser Essen bekannt gibt, nicht wie erwartet die Witwe Liang, sondern deren Tochter Jin-Rong heiraten zu wollen, kommt plötzlich Bewegung in das stumme Mahl.