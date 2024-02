Kinderkappensitzung in St. Ingbert Die Kleinen stehlen den Großen die Fastnachtsshow

Diese Premiere hatte es in sich. Noch nie waren so viele Schulkinder in St. Ingbert bei einer Kappensitzung und noch nie die Stadthalle schon vor neun Uhr morgens so gut besetzt wie an diesem Freitag. Die über zweistündige Kinderkappensitzung, die rund 300 Mädchen und Jungen der Pestalozzischule in Rohrbach und deren Nebenstelle Am Eisenberg in Hassel samt ihren Lehrerinnen erstmals organisierten hatten, verdiente jeden der vielen lautstarke Alleh Hopp-Rufe und Raketen zurecht.