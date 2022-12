Stadtrat St. Ingbert : Stadt erhöht Zuschuss für das Kinderhaus

St Ingbert 7000 Euro gibt es in Zukunft jährlich für Sachkosten. Das halboffene Angebot der Caritas neben der Wiesentalschule hat auch im kommenden Jahr für Kinder von sechs bis 16 einiges vor.

In seiner jüngsten Sitzung hat der St. Ingberter Stadtrat den Sachkostenzuschuss für das Caritas-Kinderhaus in der Rickertstraße 39 erhöht. Gleichzeitig wurde ebenso einstimmig einem neuen Vertrag zwischen Stadt und dem Caritasverband der Diözese Speyer über das halboffenen Freizeitangebot in den Räumen des Anbaus der Wiesentalschule zugestimmt. Ein solcher Vertrag besteht bereits seit September 2005.

Um den Kindern, die das Kinderhaus besuchen, gerecht werden zu können, sei es erforderlich, vermehrt Workshops, Ferienprogramme oder Seminare für Kinder anzubieten. Die Folgen der Pandemie hätten es erforderlich gemacht, das Angebot auszuweiten. Da das Kinderhaus in der Vergangenheit den städtischen Sachkostenzuschuss in Höhe von 5000 Euro hatte, folgte der Stadtrat aber der Argumentation der Verwaltung, dass eine Erhöhung dieses Betrages auf 7000 Euro jährlich, und nicht, wie von der Caritas gewünscht, auf 10 000 Euro „derzeit angemessen ist“.

Auch in den Ferien hält das Caritas-Kinderhaus regelmäßig Programme für die Kinder- und Jugendlichen bereit. Dabei werden unter anderem Ausflüge unternommen, wie Besuche in Freizeitparks, Kletterhallen, Sprungparks, Kinos, Museen oder auf Bauernhöfen. Im kommenden Jahr sind solche Programme in den Fastnachtsferien (20. bis 24, Februar), Pfingstferien (30. Mai bis 2. Juni) sowie in den Sommer- und Herbstferien geplant.