Jugendbüro der Stadt St. Ingbert Kinderfilme laufen in der Kinowerkstatt

Am kommenden Samstag, 13. Januar, spukt es in der Kinowerkstatt gewaltig. Das Gespenst Hui Buh versucht, in dem Film „Hui Buh und das Hexenschloss“ ein „richtiger“ Geist zu sein. Als jedoch seine Nichte im Schloss Burgeck auftaucht und in großer Gefahr ist, wird dies nebensächlich. Die kleine Hexe Ophelia, Hui Buhs Nichte, berichtet, dass eine böse Hexe Hui Buhs Schwester gefangen hält und auf der Suche nach dem mächtigen Zauberbuch ist. Glücklicherweise ist dieses Zauberbuch in Ophelias Händen und es gilt, dies von nun an zu beschützen. Aber nicht nur das: Hui Buhs Schwester muss auch noch gerettet werden. Das Abenteuer beginnt!