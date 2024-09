Unsinnige Vorgaben Der Kinderarzt-Mangel in St. Ingbert ist ein Beispiel für unbegreifliche Bürokratie

Immer wieder wird Franz Kafka zitiert, wenn es um unbegreifliche Bürokratie geht. Was sich in der ärztlichen Versorgung vor Ort bisweilen tut, übertrifft seine Ausführungen noch: In St. Ingbert gibt es faktisch zu wenige Kinderärzte. Gleichzeitig gibt es viele Institutionen im Gesundheitswesen, die Vertreter in diverse Ausschüsse entsenden und dort – Richtlinien und Gesetzen folgend – Pläne erstellen. Das soll eigentlich die medizinische Versorgung vor Ort sicherstellen.