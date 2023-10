Kleine Besucher im Rathaus St. Ingbert Kinder zu Besuch im Rathaus St. Ingbert

Die wiederum hatte sich auf die Kinder vorbereitet. Der Oberbürgermeister ließ jeden auf seinem Stuhl platznehmen und beantwortete im großen Sitzungssaal die Fragen der Kinder. Emma, Amira, Levin, Laura, Lotta und die Übrigen der sechzehn Grundschulkinder flossen über vor Fragen. Sie interessierten sich brennend dafür, was der Oberbürgermeister so für einer ist. Dass er gerne Bücher liest und wandert, das waren Aussagen, die sie zutage förderten. Und, dass auf den Bäumen, wenn er es sich aussuchen könnte, Spaghetti mit Tomatensoße und leckeres Eis wachsen würden. Susanna Klinkner-Pillong, pädagogische Mitarbeiterin, brachte dann aber weitere Begriffe in die Diskussion, die sie für kindgerecht hielt. Demokratie und Ordnung etwa.