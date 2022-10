Umwelterziehung in St. Ingberter Kita : Was Bienen so toll und nützlich macht

Das Innere eines Bienenstocks zeigte Imker Johannes Jung den Kindern der Kita St. Pirmin. Ganz ungefährlich allerdings, denn die Waben sind originalgetreue fotografische Nachbildungen. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Kinder der Kita St. Pirmin in St. Ingbert-Mitte haben in diesem Jahr vieles über die Insekten gelernt. Und unterhielten sich mit einem Imker.

Von Peter Gaschott

Zwei Stunden lang zeigte Johannes Jung St. Ingberter Kindern, wie Bienen im Bienenstock leben und wie man Honig gewinnt. Mit riesigem Interesse verfolgten die Kleinen, wie Jung Schritt für Schritt das Bienenleben illustrierte, vom Bau der Waben bis zum Schleudern von Honig. Am Ende gab es für die Kleinen frischen Honig zum Probieren.

Elisa Jakobi ist Erzieherin an der Kindertagesstätte St. Pirmin in St. Ingbert. Sie bezeichnet sich selbst als „bienenbegeistert“. Deshalb legte sie vor Monaten schon mit den Kindern ihrer Einrichtung gemeinsam eine Bienenwiese an. Chiara Tuttolomondo und Jana Steffgen, beide ebenfalls Erzieherinnen, machten mit. Den Sommer über verfolgten die Kinder, wie die Bienen auf der bunten Wiese herumschwärmten, bis auch hier die Sommerhitze die Blüten verschwinden ließ. Dann ging das Bienenprojekt im Inneren der Kita weiter. Die Kinder erstellten Plakate, die den Körperbau der Biene zeigen, aber auch typische Situationen im Leben der Bienen. Ein Schaukasten illustriert leicht verständlich den Lebensraum der Biene.

Was noch fehlte, das war der Anschauungsunterricht mit echten Waben und den Erfahrungen eines Praktikers. Die Erzieherinnen recherchierten im Internet, sie fanden den Imkerverein St. Ingbert. Johannes Jung, Jungimker und Mitglied im Verein, erklärte sich bereit, den Kindern in der Kita St. Pirmin zu zeigen, was Imkerei bedeutet. Er schleppte einen Bienenstock in die Kita, zur Hälfte mit echten Waben ausgestattet, zur anderen Hälfte mit Schaubildern versehen, die in echter Größe das Innere des Bienenstocks darstellen.

So konnte Jung gefahrlos mit den Kindern in die Beute – so nennt sich ein Bienenstock – eintauchen. Zuschauen, wie die Königin ihre Eier ablegt, wie daraus Larven entstehen, wie das Leben der Drohnen und der Arbeiterinnen dann weitergeht. An einer echten Honigwabe wurde ausprobiert, wie man das Wachs, mit dem die Bienen die einzelnen Kammern verschließen, abgehoben wird und wie dann die Wabe in die Honigschleuder zur weiteren Verarbeitung kommt.

Große Augen und unzählige Fragen, aber auch schon eine Menge, was die Kinder gelernt hatten, bestimmte den Vormittag. Tags zuvor waren die Kleinen mit Elisa Jakobi im Mühlwald, um sich echte, bewohnte Bienenhäuser anzuschauen. Johannes Jung steuerte jetzt seine Erfahrungen bei, und er zeigte dabei auch, wie sich der Imker schützen kann, wenn er die Bienenstöcke öffnet. Denn, auch das wussten die Kinder schon, Bienen sind eigentlich ganz harmlos und ungeheuer nützlich, sie werden aber wehrhaft, wenn sie sich bedroht fühlen. Der Imker versucht stets, diesen Eindruck zu vermeiden, doch immer gelingt das nicht. Deshalb braucht er dann auch einen Smoker, dessen Lavendelduft die Insekten beruhigt.

Erzieherin Elisa Jakobi bastelte mit den Kindern der Kita St. Pirmin ein Plakat, das Körperbau und Lebensweise der Bienen illustriert. Foto: Peter Gaschott

Jung mangelt es nicht an Erfahrung mit Bienen. Seit seinem 16. Lebensjahr hat er eigene Bienenvölker. Auf 24 sind sie mittlerweile angewachsen, und er blickt auf ein gutes Honigjahr zurück. „Meinen Bienenvölkern geht es gut. Ich habe keine Probleme damit“, erzählt er uns. Im normalen Leben ist Jung Elektriker, gerade ist er dabei, die Meisterschule abzuschließen. Im kommenden Jahr will er die Imkerei professionalisieren. „Berufsimkern ist mein Ziel. Ich habe mittlerweile so viele Bienenvölker, dass ich daraus mehr als nur ein Hobby machen will.“ Jung ist derzeit auf der Suche nach einer großen Wiese, auf der er ein Bienenhaus errichten kann. Seinen Honig verkauft er über Luxusgut, auf dem Markt, in der Bäckerei Anstadt in Hassel und in der Stiefelhütte.

Die Kinder lernten kindgerecht vieles über Bienen. Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott