Digitale Angebote bei Zulassungsstelle So ist eine Online-Zulassung in St. Ingbert möglich

Dienstleistungen der Stadtverwaltungen werden in der Regel zum Thema, wenn etwas nicht klappt. Klage Nummer eins bei den Kfz-Zulassungsstellen sind fehlende Termine und vor allem Wartezeiten. Auch bei der Zulassungsstelle in St. Ingbert. Da klingt es natürlich toll, was das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV) den Bürgerinnen und Bürgern durch internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz) in den kommunalen Zulassungsstellen verspricht: Fahrzeuge an-, ab- und ummelden ohne Behördengang und ohne Wartezeiten.