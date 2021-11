Neuansiedlung in St. Ingbert : Firma Kettler-Alu-Rad feiert Richtfest auf dem Kleber-Areal

St Ingbert Die zukünftige Produktionsstätte von Kettler-Alu-Rad auf dem ehemaligen Kleber-Gelände in St. Ingbert nimmt Gestalt an. Die Rohbauten des Verwaltungsgebäudes, der Produktionshalle und des Hochregallagers sind errichtet.

Der Geschäftsführer der Kettler-Alu-Rad GmbH, Egbert Hageböck, stellte in seiner Ansprache den Verlauf des Projekts dar: „Im Dezember 2020 erteilten wir den Auftrag für den Bau einer neuen Fahrradproduktionsstätte. Bereits im März 2021 erteilte die Stadt St. Ingbert unter Leitung von Oberbürgermeister Ulli Meyer die Baugenehmigung, sodass am 10. Mai der offizielle Spatenstich erfolgte. Das Richtfest wurde am 28. Oktober gefeiert. Im kommenden Frühjahr planen wir die Fertigstellung und den Einzug in das neue Werk. Von Auftragsvergabe bis zur Fertigstellung dauert das Projekt weniger als anderthalb Jahre, was als absolute Top-Leistung zu sehen ist.“ Der Geschäftsführer dankte allen Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit und die Einhaltung des Zeitplans.