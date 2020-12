Silvester im Saarpfalz-Kreis : In diesem Jahr fällt die große Party aus

Spätestens, wenn die ersten Böller krachen, ist es mit der besinnlichen Stimmung vorbei. In diesem Jahr wird das nicht der Fall sein, die Weihnachtszeit endet nicht so abrupt wie sonst. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarpfalz-Kreis Für Silvestermuffel ist dies ein guter Jahresbeginn: kein Krach, keine Böller, keine Party und vor allem mal keine brutale Versenkung der schönen und besinnlichen Weihnachtsstimmung.

Feuerwehren und andere Organisationen meinen es ja gut mit den Bürgern. Denn sie melden immer Anfang des neuen Jahres, man könne nun seine Weihnachtsbäume rausbringen, sie würden kostenlos abgeholt. Das fühlt sich so an, als würde man in einem schicken Restaurant nach dem Hauptgericht vor die Tür gesetzt mit dem Hinweis, man könne ab jetzt zu Hause Pellkartoffeln mit Quark essen. Kurzum: Werft den Baum raus, die Party ist vorbei. Und jetzt beginnt die große Leere.

Dabei war die Party in diesem Dezember gar nicht üppig, ehrlich gesagt, kaum vorhanden. Denn die Vorweihnachtszeit mit ihren Konzerten, Krippenspielen und den Zimtwaffel- und Glühweingerüchen, ihren Weihnachtsmärkten und Schlittschuhbahnen ist weitestgehend ausgefallen. Gepasst hat die Zurückhaltung am Ende doch irgendwie, denn eigentlich ist die Vorweihnachtszeit eine Fastenzeit. Und nach dem Fasten schmeckt ein Gänsebraten allemal besser, als wenn man sich schon Wochen vorher mit Stollen und Plätzchen vollgestopft hat. Aber auch mit dem Vollstopfen war es in diesem Jahr nicht so weit her, denn die netten Adventskaffee-Einladungen gab es nicht – und wer futtert schon gerne Stollen und Plätzchen im stillen Kämmerlein? Auch das Christbaum-Loben im Bekanntenkreis – „ach, habt ihr aber einen schönen Baum“, gefolgt von einem Schnaps oder Punsch – ist ausgefallen. Wenigstens die Geschenke sind nicht ausgefallen, den Zustellern sie Dank. So viele Päckchen wie in diesem Dezember sind wohl noch nie ausgeliefert worden. Denn wenigstens die Kinder wollte man nicht darben lassen. Vor allem nicht in der wunderbaren Zeit zwischen den Jahren, die sich jetzt dem Ende zuneigt.

Info Weihnachten endet erst an Maria Lichtmess Bis ins 18 Jahrhundert wurde in den Januar hinein gefeiert, gelacht und Komödie gespielt. Shakespeare verfasste sogar ein komisches Stück dazu, Twelfth Night genannt – aufzuführen in der zwölften Nacht nach Weihnachten, also am Epiphania-Tag, dem 6. Januar. Und es gab am Epiphania-Tag sogar Geschenke. Eine Tradition, die in Italien und Frankreich bis heute gepflegt wird. Wem die Festtage allzu schnell vorbeifliegen, der kann ja einige Gaben am 6. Januar verteilen, damit die Weihnachtszeit noch etwas andauert. Am Sonntag nach Epiphanie (6. Januar) berichtet das Evangelium von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Seit der Liturgiereform endet mit dem Sonntag, an dem die Taufe Jesu thematisiert wird, die weihnachtliche Festzeit. Vierzig Tage nach Weihnachten wird schließlich die Darstellung Jesu im Tempel gefeiert. Vor der Liturgiereform war dieser Tag das Ende des Weihnachtsfestkreises. Der 2. Februar wird auch als „Mariä Lichtmess“ bezeichnet. Noch heute bleiben in vielen katholischen Kirchen und Häusern Krippe und Weihnachtsbaum bis zum 2. Februar stehen.

Denn als Kinder spielten wir nie so hingebungsvoll mit unseren neuen Geschenken wie in der verwunschenen und seltsam bewegungslosen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Die neue Barbie wurde hundertmal am Tag an- und ausgezogen, während die Jungs selbstvergessen vor ihrer Carrera-Bahn hockten und den Ruf zum Essen geflissentlich überhörten. Im Fernsehen liefen alte Filme, allen voran „Sissi, die junge Kaiserin“, die gleich mal mit Barbie als Sissi und Ken als Kaiser Franz-Josef nachgespielt wurde, wobei es bei Ken nicht so auf das originalgetreue habsburgische Kaiser-Outfit ankam, seine neue Piloten-Uniform tat es auch.

Die Eltern hatten zwischen den Jahren endlich mal Zeit, im Sessel zu sitzen und in den neuen Büchern zu blättern, wenn nicht gerade Verwandtschaft zu Besuch kam, die zwischen den Jahren irgendwie auch immer viel netter war als sonst.

Doch schon sehr bald krachten dann noch vor Silvester die ersten Böller auf den Straßen, statt warmer, roter Flanellstoffe zierten plötzlich frostige, ärmellose Abendkleider und dekorativ umgekippte Champagnergläser mit bunten Papierschlangen die Schaufensterauslagen und wirkten im Vergleich zur gerade erst weggeräumten, heimeligen Kerzenromantik regelrecht beängstigend.

Doch diese Angst brauchen wir diesmal nicht zu haben, denn es gibt keine Silvesterparty, noch nicht mal ein fades Fest mit schalem Champagner, sondern gar nichts. Jedenfalls nichts außerhalb der eigenen vier Wände. Auch das hat sein Gutes, denn man hat viel Geld gespart. Zumal Silvesterpartys mit dazugehörigem Menü allmählich ein Preisniveau erreicht hatten, für das man auch hätte nach Mallorca fliegen können. Aber auch das ist ja derzeit nicht ratsam. Kurzum, das Ausklingen der Weihnachtszeit wird diesmal sanfter, stiller und besinnlicher werden als in all den vorangegangenen Jahren, niemand wird genötigt, Partylaune zu verbreiten und in einem ausgeschnittenen Paillettenkleid herumzutanzen, nur weil Silvester ist. Man muss sich damit auch keine Erkältung einfangen.

So wird wohl die große Leere, die auf Weihnachten und Silvester folgt, diesmal nicht so sehr ins Kontor hauen wie sonst immer. Und man kann Pläne schmieden, noch nicht fürs Skilaufen und die Fastnacht, aber wohl doch für den Sommer. Die Deutschen, so ergaben Umfragen zum neuen Jahr, blickten „optimistisch in die Zukunft“.

Mit am schönsten ist es doch, zwischen den Jahren mit den neuen Geschenken zu spielen. Foto: gms/Sigikid