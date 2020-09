Entscheidung im Stadtrat : Stadtverwaltung und Schausteller sagen Kirmes in St. Ingbert ab

Stadtverwaltung und Schausteller sagen Kirmes in St. Ingbert ab

Am zweiten Oktoberwochenende werden sich keine Fahrgeschäfte auf dem St. Ingberter Marktplatz drehen. Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Im Einvernehmen mit den Schaustellern wird die St. Ingberter Kirmes abgesagt. Die Kirmes hätte am Wochenende von Samstag bis Dienstag, 10. bis 13. Oktober, auf dem Marktplatz in St. Ingbert stattfinden sollen.

Wie die Stadtverwaltung berichtet, hatte sich der St. Ingberter Stadtrat am Dienstagabend im nicht-öffentliche Teil seiner Sitzung mit dem Tagesordungspunkt befasst. Eine Durchführung in der aktuellen Situation sahen die Stadträte kritisch. Hintergrund sind die aktuell positiv getesteten Personen in den Schulen und die circa 250 Quarantäne-Fälle im Stadtgebiet.