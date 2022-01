Wegen Corona : Alle Fastnachtsumzüge in St. Ingbert sind abgesagt

Alle Fastnachtsumzüge in St. Ingbert sind abgesagt

Bild vom Fastnachtsumzug im Jahr 2020 in St. Ingbert-Mitte. Foto: Stefan Bohlander Foto: Stefan Bohlander

St Ingbert Die Stadt St. Ingbert hat an diesem Donnerstag das Aus für alle Fastnachtumzüge 2022 im Stadtgebiet verkündet.

Der große Fastnachtsumzug in St. Ingbert sowie die Umzüge in Hassel, Oberwürzbach und Rentrisch finden nicht statt. Die Absagen sind ein Ergebnis einer digitalen Vereinskonferenz, die in dieser Woche Oberbürgermeister Ulli Meyer mit den St. Ingberter Karnevalsvereinen durchführte. Wie die Stadtverwaltung St. Ingbert weiter mitteilt, werden einige Karnevalsgesellschaften, je nach Pandemiesituation, im kleinen Rahmen Veranstaltungen durchführen.