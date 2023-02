Die Stampesse Rohrbach : Jetzt feiern die „Stampesse“ in der Rohrbachhalle

Rohrbach Nicht nur die zweijähriger Coronapause hatte dem Rohrbacher Carnevalsverein „Die Stampesse“ erhebliche Sorgen gemacht. Da die Rohrbachhalle als traditioneller Schauplatz der Sitzu7ngen des Vereins zwischenzeitlich durch ukrainische Flüchtlinge belegt war, stellte sich die Frage nach einer Alternative.

Dank großer Unterstützung durch Oberbürgermeisters Ulli Meyer und der Stadtverwaltung kam jedoch im Oktober die positive Nachricht, dass ab Januar die Rohrbachhalle wieder bespielbar sein wird und somit der Frauen- und Prunksitzung des Rohrbacher Carneval Vereins „Die Stampesse“ nichts mehr im Wege steht. Es werden somit an diesem Freitag, 10. Februar, die Frauensitzung und am Samstag, 18. Februar, die Prunksitzung in der gewohnten Weise in der Rohrbachhalle stattfinden.