Kappensitzung RCV „Die Stampesse“ Mumie, Mozart und Mongole zeigten ihr tänzerisches Können

Neben netter Gesellschaft, Snacks und was zum Trinken brauchte die närrische Weiblichkeit im Saal nicht viel, um von Anfang an in Top-Stimmung zu sein – außer natürlich ein Spitzenprogramm. Und das wurde eröffnet von den tanzenden Diamanten der „Daaler Neunkirchen“, die das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise nahmen. Safri Duos Bongo-Song, Barocktanz, Schlager, Samba, all das wurde von den Diamonds toll „vertanzt“. Gastgeberin Christiane Heib stellte die Truppe vor, in der sogar vier Generationen einer Familie tanzen. „Vor einer Woche haben die Tänzerinnen noch gar nicht gewusst, dass sie heute hier auftreten“. Ihre kurz zuvor gezeigte Leistung und diese Flexibilität waren dann auch eine erste Rakete wert.