Dann wolle ma emol Rohrbach : „Dann wolle ma emol“ in den Weltraum

St. Ingbert/Rohrbach Die Rohrbacher Karnevalsgesellschaft hob wieder in der St. Ingberter Stadthalle zu ihrer närrischen Reise ab.

Die ganze Halle ist gespannt, schließlich hat man gerade Kontakt mit der Crew des „Dann wolle ma emol“-Space-Shuttles aufgenommen. Und der Raumtransporter landete auf dem Marktplatz direkt vor der Stadthalle. Es war nur ein kleiner Schritt für die Insassen, aber ein großer für die Rohrbacher Karnevalsgesellschaft, die ihre Kappensitzung am Samstag in der St. Ingberter Stadthalle feierte. Das ganze lief als Videofilm ab, der das Motto der Session schon gut auf den Punkt brachte: „Odyssee im Weltraum – Die KG hebt ab“.

Auf den Punkt war auch der Auftritt von Fidelius, dem Super-Stimmungsstarter. Er führte aus, dass ja auch Rex Gildo und Costa Cordalis alte Faasendbooze seien, und dichtete „Komm doch mal rüber“ um auf „Zieh Dir was drüber“. Man ahnt sicherlich schon, was gemeint ist … Sitzungspräsidentin Lisa Düppre, die sich die Moderation mit Pascal Klein teilte, forderte er zu einem Reim-Battle auf. Noch doller trieb es „De Wuschd“ mit ihr, der nach seinem Auftritt Städteraten mit ihr spielte. Ein Busserl auf die Backen? Feuchtwangen natürlich!

Selbstverständlich zeigten auch die Eigengewächse der KG, was sie drauf haben. So wickelte die Schnullergarde die Besucher in der vollen Stadthalle ganz locker mit ihrem „Dschungel“-Tanz um den Finger. Als Löwen, Elefanten und Schimpansen verkleidet, wirbelten die Kleinen über die Bühne, tanzten zu „The Lion Sleeps Tonight“ und „I like to move it“. „Was für ein Spektakel“, war Lisa Düppre voll des Lobes.