Kandidaten für die Kommunalwahl Einige überraschende Namen auf den CDU-Listen in St. Ingbert

St. Ingbert · In allen Stadtteilen haben die Christdemokraten in den vergangenen Tagen ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen aufgestellt. Pascal Rambaud und Frank Breinig erläuterten, wer für welches Gremium in der Stadt antritt, und was hinter der einen oder anderen Personalie genauer steckt.

26.01.2024 , 07:53 Uhr

Frank Breinig (links) und Pascal Rambaud erläuterten im Stadtcafé in St. Ingbert die Kandidatenlisten der CDU St. Ingbert für die Kommunalwahlen. Foto: Manfred Schetting Foto: Manfred Schetting

Knapp fünf Monate vor der Kommunalwahl blicken in St. Ingbert viele politische Akteure auf die CDU. Die Christdemokraten stellen seit Jahren die größte Fraktion im Stadtrat. Der Oberbürgermeister kommt aus ihren Reihen. Und nicht zuletzt sind die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in allen fünf Stadtteilen mit CDU-Ticket im Amt. Die noch erkennbare Zurückhaltung in anderen politischen Lagern bei der öffentlichen Vorstellung der Kandidaten für Stadtrat und Ortsräte lässt sich durchaus damit erklären, dass erst einmal abgewartet wurde, wen die CDU in der Mittelstadt auf den Wahlzetteln präsentiert.