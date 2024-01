Kandidaten zur Kommnunalwahl CDU Hassel: Markus Hauck will doch Ortsvorsteher bleiben

Markus Hauck (CDU) wird für eine weitere Amtszeit als Ortsvorsteher von Hassel kandidieren. Dieses Ergebnis einer Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Hassel zur Listenaufstellung für die Kommunalwahl am 9. Juni ist insofern eine Überraschung, weil Hauck mehrfach einen Rückzug aus seinem Amt angekündigt hatte, das er seit 2014 innehat. Warum er sich aus den Reihen des Ortsverbandes und des Stadtverbandes der CDU doch noch umstimmen ließ, begründete Hauck auf Nachfrage so: „Sicherlich, weil sich trotz aller Bemühungen niemand anderes in unserer Partei für eine Kandidatur bereit erklärte. Das Amt des Ortsvorstehers in Hassel tut aber auch nicht weh.“ Eine weitere Amtszeit wolle er aber auch nutzen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aus den eigenen Reihen aufbauen zu helfen. „Es gibt in unserer verjüngten Liste mehrere Personen, die noch nicht sofort, aber mittelfristig bereit sind, als Ortsvorsteher zu kandidieren. Ein Rückzug steht für Markus Hauck aber dennoch fest. Der derzeitige Beigeordnete für Sicherheit und Ordnung wird nicht noch einmal für den Stadtrat kandidieren, dem er seit 2009 angehört.