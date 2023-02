Heizen mit Holz : Kaminofen nachrüsten – lohnt sich das? Experten sprechen Klartext

St Ingbert Zum Jahresende greifen die schärferen Abgasnormen bei Kaminöfen für alle Feuerstätten. Was Verbraucher tun können, wenn sie bei zu schlechten Werten keinen neuen Ofen kaufen wollen – Experten geben Tipps.

Draußen zwitschern bereits Singvögel, künden vom Frühling. Die Saison für das Heizen mit Holz mag bald auf die Zielgerade einbiegen. Für Besitzer von Kaminöfen im Saarland bleibt aber eine Frage auch in den kommenden warmen Monaten wichtig: Wie lange dürfen sie ihren Ofen noch betreiben?

Emissionsgrenzen und Fristen für einen Kaminofen: Bei Missachtung droht ein sehr hohes Bußgeld.

Info Kaminöfen im Saarland und im Saarpfalz-Kreis Von annähernd 140 000 „Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe“, wie es korrekt heißt, sind nach Auskunft der Schornsteinfegerinnung im Saarland in Betrieb. 47 000 davon nach dem 21. März 2010 errichtet, sie erfüllen damit also die Anforderungen an eine moderne Anlage. 50 000 müssen bis 31. Dezember 2024 den Nachweis erbringen. Der Rest fällt unter die Ausnahmeregelungen oder die Einhaltung wurde nachgewiesen, beziehungsweise die Anlage nachgerüstet. Im Saarpfalz-Kreis sind näherungsweise 22 000 Einzelraumfeuerstätten in Betrieb. Ganz trennscharf, so die Innung, sei die Zahl aufgrund der Kehrbezirke nicht erfasst. Rund 7500 davon mssen den Nachweis bis Ende 2024 erbringen.

Feinstaub-Grenzwerte für Kaminöfen erhöht – diese Ausnahmen gibt es

Die Bundesimissionsschutzverordnung hat die Grenzwerte, was den Schornstein an Abgasen noch verlassen darf, in den vergangenen Jahren verschärft. Das Ziel: Weniger Kohlenmonoxid und Feinstaub in der Luft. Über einen Stufenplan in Bezug auf das Alter der Öfen mussten und müssen Betreiber von Kaminöfen nachweisen, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden.

Mit dem 31. Dezember 2024 sind alle Feuerungsstätten auf dem Radar. Ab 2025 gelten dann prinzipiell für alle Anlagen die verschärften Grenzwerte. Von insgesamt 140 000 Öfen spricht die Innung der Schornsteinfeger im Saarland (siehe Info). Im letzten Stepp geraten Kamin- oder Kachelöfen sowie Pelletsheizungen der Baujahre von 1995 bis heute in den Blick. Wichtig zu wissen: Die Verordnung kennt auch Ausnahmen von der Regel, etwa für historische Öfen (vor 1950 in Betrieb genommen), offene Kamine (wenn sie nur selten brennen) oder wenn es sich um die einzig verfügbare Wärmequelle in Haus oder Wohnung handelt.

Das können Besitzer von Kaminöfen jetzt tun

Die Betreiber, erläutert Marcus Petry, technischer Landesinnungwart der saarländischen Schornsteinfegerinnung, haben letztlich eine Reihe von Möglichkeiten.

Mittels Prüfbescheinigung einer anerkannten Prüfstelle nachweisen, dass ihr Ofen die Grenzwerte einhält. In aller Regel sollte das Typenschild am Ofen schon Aufschluss über die Emissionswerte geben.

Ein Schornsteinfegerbetrieb misst die Feuerstätte. Und kommt im günstigen Fall zu einem positiven Ergebnis.

Einen neuen Ofen zu kaufen.

Nachrüsten mittels Feinstaubfilter.

Deklaration eines Ofens als Notfeuerstelle

Im schlechtesten Fall: die Außerbetriebnahme.

Aktiv- oder Passivfilter: So können Sie Ihren Kaminofen nachrüsten

Petry betont, die Bezirksschornsteinfeger beraten ihre Kundschaft, neutral und ohne wirtschaftliche Interessen. Also was tun? Schornsteinfegerinnungsmeister Eric Scherer hat gegenüber der SZ erklärt, das Nachrüsten sei zumeist nicht wirtschaftlich. Das koste in aller Regel viel Geld. Für dieses Geld lass es sich auch ein neuer moderner Ofen kaufen. Auf die Aussage des Innungsmeisters hat sich ein Unternehmen der Branche in der Redaktion gemeldet. Der Einbau eines Filters müsse nicht teuer sein. Insbesondere Passivfilter ließen sich für ein paar hundert Euro erwerben.

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt auf zwei Möglichkeiten des Nachrüstens: Aktive und passive Staubfilter. Bei aktiven Filtern wird ein Stab in das Rauchrohr integriert. Der Feinstaub wird elektrostatisch aus den Abgasen gesaugt und am Stab gebunden. Dazu bedarf es eines Stromanschlusses. Eine aufwändige, aber auch effiziente Möglichkeit der Nachrüstung. Beim passiven Filter wird eine Kassette in die Feuerstätte integriert. Sie braucht keinen Strom, muss aber alle ein bis zwei Jahre ausgetauscht werden und erreicht auch nicht die guten Werte des aktiven Systems.

#Kohlenmonoxid - unsichtbare Gefahr beim Heizen mit Holz: Vorsichtsmaßnahmen gelten auch für die derzeit beliebte Alternative zu Gas und Öl.



#Kohlenmonoxid - unsichtbare Gefahr beim Heizen mit Holz: Vorsichtsmaßnahmen gelten auch für die derzeit beliebte Alternative zu Gas und Öl.

Innungsmeister Scherer und der technische Innungswart Petry sind skeptisch in Bezug auf das Nachrüsten. Petry bestätigt, die Entwicklung schreite voran und mittlerweile sein auch schon Filter unter 1000 Euro im Handel. Ganz wichtig sei aber bei einer Nachrüstung, mit dem Schornsteinfeger zu prüfen, ob die Anlage hinterher auch noch den Bestimmungen entspricht. Er selbst ist als Schornsteinfeger im Raum St. Ingbert unterwegs. Aus seiner Praxis kennt er kaum Fälle, in denen Besitzer einen Filter nachrüsten. In der Regel werde ein neuer Kaminofen gekauft. Petry: „Unabhängig von den Emissionen ist dabei auch der Wirkungsgrad höher und somit der Brennstoffeinsatz geringer.“

Ist Heizen mit Holz schädlicher als gedacht?

Unter Umweltaspekten ein wichtiger Punkt. Ist doch der Kaminofen in den vergangenen Jahren stark in die Kritik geraten. Die nachwachsende Energiequelle Holz galt lange als umweltfreundlich. Sie entlasse nicht mehr CO 2 in die Umwelt, als sie während des Wachstums gespeichert hat, lautete die einfache Erklärung. Das Bundesumweltamt rät heute aber von der Heizmöglichkeit ab, aus Gründen des Klimaschutzes und sauberer Luft.

Holz ist in Minuten schnell verbrannt, aber bis das Holz nachwächst, dauert es Jahrzehnte. Das ist die Aussage von Michael Huber, Scientists for Future. Er stellt sich damit klar gegen das Heizen mit Holz. Zwar bestätigt er, dass ein Holzscheid nicht mehr CO 2 in die Luft entlasse, als zuvor gespeichert. Aber wie so oft: Die Menge macht das Gift. Je mehr Menschen mit Holz heizen, je mehr große Bäume dafür fallen, umso schlechter die Bilanz. Selbst als nachhaltiger Baustoff möchte der Wissenschaftler Holz nicht zählen lassen. Auch wenn ein Haus 100 Jahre stehe und in dieser Zeit klimaschädliche Gase gespeichert blieben, habe der Baum im Wald womöglich noch 200 Jahre wachsen und in dieser Zeit wesentlich mehr Gas zurückhalten können.