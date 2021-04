Kahlenbergfreunde Rohrbach : Kahlenbergfreunde pflanzten acht Bäume

Auf dem Gelände des „Hauses der Kahlenbergfreunde“ (hier bei der Einweihung) wurden jetzt acht Bäume geplanzt. Foto: Cornelia Jung

Rohrbach Die offizielle Feier zum „Tag des Baumes“ soll im August nachgeholt werden. Das Alt-Rohrbachfest ist allerdings abgesagt.

Auch in diesem Jahr musste aufgrund der Pandemie der öffentliche Teil der Aktion „Tag des Baumes“ in Rohrbach am vergangenen Sonntag, 25. April, ausfallen. Zu hoch war zwischenzeitlich die Zahl der Inzidenz gestiegen, um im größeren Rahmen mit den vielen Baumpaten diesen ehrwürdigen Tag zu begehen. Dennoch haben die Kahlenbergfreunde die Jahresfrühzeit genutzt und die acht gespendete Edelbäume auf dem Gelände an ihrem Vereinsheim gepflanzt. So wurden unter der Mithilfe der Stadtgärtnerei, der Straußjugend und der hauseigenen „Rentnerband“ zwei Edelkastanien, zwei Eichen, eine Rotbuche und drei Weißtannen der Natur übergeben. Die Arbeiten selbst wurden unter Einhaltung der Abstandsregeln jeweils in Zweiergruppen vorgenommen.

Um dieser wichtigen Aktion für die Natur einen würdigen Rahmen geben und den Baumspendern und Paten Rechnung zu tragen, hat der Vorstand der Kahlenbergfreunde beschlossen, die Feier dazu auf ihr Sommerfest am 7. August zu verlegen. Natürlich in der Hoffnung, dass bis zu diesem Termin eine solche Veranstaltung möglich sein wird.

In diesem Zusammenhang hat Ortsvorsteher Roland Weber darauf hingewiesen, dass auch in diesem Jahr das Alt Rohrbachfest abgesagt werden musste, da diese Veranstaltung in den letzten Jahren mit bis zu 30 000 Besuchern eingestuft wurde und somit eine weitere Gefahr in Bezug auf die Pandemie darstellt.

Als Ausgleich dazu erhofft sich der Ortsvorsteher im Laufe des Sommers von den vielen ortsansässigen Vereinen die hauseigenen Vereinsfeste als positives Signal für die Gemeinschaft im kleinen übersichtlichen Rahmen. So planen die Kahlenbergfreunde zum Beispiel am 26. Juni das Brunnenfest am Johannesbrunnen und anstelle des Rohrbachfestes am 7./8. August ein Sommerfest auf dem Gelände der Kahlenbergfreunde.