SERIE KAFFEERÖSTEREIEN IM SAARLAND : „Wir wollen ein schönes Erlebnis bieten“

Die Kaffeerösterei Comame hat ihren Sitz in St. Ingbert . Firmenchef Ramon Bachmann bereitet einen Kaffee zu. Foto: Michael Beer

St Ingbert/Homburg Ramon Bachmann betreibt seit 2018 eine Kaffeerösterei in St. Ingbert. Mittlerweile gibt es auch ein Geschäft in Saarbrücken.

Bei den guten Dingen im Leben entscheiden oft die Nuancen. Sein Firmenname schreibe sich in Großbuchstaben, macht Ramon Bachmann den Gast von der Zeitung aufmerksam. Die St. Ingberter Kaffeerösterei mit einem weiteren Laden in Saarbrücken solle deshalb in einem Artikel durchgängig als „COMAME“ beschrieben werden, findet er. Die Begründung liefert er sofort mit: „Ästhetik spielt in unserem Unternehmen eine große Rolle. Sie ist ein Grundbedürfnis des Menschen.“ Sein Gegenüber erläutert, ein in Versalien geschriebner Name sei in der Zeitung nicht üblich. Um der vernünftigen Lesbarkeit Willen werden Firmennamen wie ein normales Wort behandelt, auch wenn das Unternehmen etwa zwei Buchstaben mitten im Wort großschreibt. Das Gespräch dreht sich minutenlang um das Thema. Bei einer guten Tasse Kaffee. Und es ist nicht das einzige Mal bei diesem Termin, dass Sätze und Gedanken weit über das Unternehmen hinausführen. Und doch immer wieder mit Kaffee und der St. Ingberter Rösterei in Beziehung stehen.

„Comame“ ist ein Kunstwort. Die erste Silbe kommt von Coffee. „Mame“ bedeute auf Japanisch Strauchbohne, erläutert Bachmann. „Der Bezug zum Japanischen kommt einfach daher, dass mir der japanische Hang zum Minimalismus und zur Qualitätsgetriebenheit imponiert hat“, erläutert er. Das asiatische Schriftzeichen ist Bestandteil des Firmenlogos. Wer dies nicht weiß, könnte es fast für eine Kaffeetasse halten. Was dem Firmenchef auch gefällt. Verschiedene Ebenen zusammenzuführen, Metaebenen zu beschreiten, mache ihm Spaß. Und Kaffee sei eben mehr als nur ein Getränk.

Info Kaffeerösterei Comame Seit September 2020 ist die St. Ingberter Kaffeerösterei an sechsTagen in der Woche in Saar- brücken in der Kappenstraße 3 zu finden. Dort gibt es frisch gerös- teten Kaffee zu kaufen, Beratung, Equipment oder einen kurzen Espresso an der Theke. Immer am Sonntag hat die Rösterei in St. Ingbert, Im Pottaschwald 1-3, offen. Dort gibt es neben Kaffee und Espresso auch feine französi- sche Törtchen

Ramon Bachmann hat seine Rösterei in der Straße „Im Pottaschwald“ 2018 eröffnet. Zwei Jahre später kam ein Fachgeschäft in Saarbrücken hinzu. Bachmann lebt in der Landeshauptstadt. Zu Beginn seiner Unternehmenskarriere hatte er noch in der Universität des Saarlandes BWL studiert. Abschluss und Startup liefen parallel. Er habe immer etwas machen wollen, bei dem sich Ökonomie und Handwerk treffen: „Das Handwerkliche war primär. Ich wollte einen starken Bezug zu dem Produkt haben, mit dem ich arbeite.“ Das habe der Kaffee ihm geboten. Das Ökonomische, das Geld verdienen, müsse zwar funktionieren, stehe aber nicht im Vordergrund. „Wir versuchen eine sehr gute Symbiose zu verwirklichen von dem, was wir wollen, und dem, was die Kunden möchten.“ Nicht die Wertschöpfung, sondern „das schöne Erlebnis“ zähle.

Wenn Bachmann über sein Geschäft redet, spricht er immer vom „wir“. Dabei ist er alleiniger Firmeninhaber. „Ohne meine Familie wäre ich nicht, wo ich jetzt bin. Die Familie hat viele Stunden unentgeltlich in dieses Projekt gesteckt. Und dann kommen die Mitarbeiter hinzu. Am Ende des Tages trage ich die Verantwortung, aber ohne die Leute geht es nicht“, erläutert er.Zehn Menschen arbeiten im Betrieb. Seit Jahresbeginn ist die Firma biozertifiziert. Aber es gibt auch weiter Kaffee und Espresso zu kaufen, ohne dieses Siegel. „Wir arbeiten nicht für ein Zertifikat“, sagt Bachmann, „wir haben ein Selbstverständnis, ein Verantwortungsgefühl.“ Guter Kaffee fange nicht beim Bio-Label an. Kleine Produzentengemeinschaften könnten sich die Zertifizierung gar nicht leisten, aber dennoch einen hochwertigen Kaffee anbieten. Und die Frage der Qualität sei für ihn entscheidend.

Zum Thema Preis für ein Kilo Kaffee sagt er, die Tasse koste bei ihm heruntergerechnet rund 20 bis 30 Cent. Die Pads für die Kaffeemaschine seien mithin nur in der Wahrnehmung beim Kauf einer Packung günstiger, faktisch aber eher nicht. Momentan hat Comame sechs verschiedene Espressi und sechs Filterkaffees im Angebot. Das Unternehmen bezieht seine Bohnen aus unterschiedlichen Ländern rund um den Äquator: Guatemala, El Salvador und Äthiopien zum Beispiel. „Wir versuchen, eine möglichst große Bandbreite an Aromen zu präsentieren“, erläutert Bachmann.

Sonntags können interessierte Menschen die Rösterei in St. Ingbert besuchen. Immer zwischen 14 und 18 Uhr (außer Weihnachten und Ostern, wie der Chef sagt) gibt es dann die verschiedenen Kaffees, dazu kleine Törtchen und Macarons der Saarbrücker Pâtisserie Quanah Schott. Noch in den Kinderschuhen steckt das Konzept „Coffee and Spirits“. Die ersten Veranstaltungen mit der Verbindung zum alkoholischen Sektor gab es bereits, im September will Bachmann solche Events verstetigen. Mit einem äußerst betagten Peugeot, den er einfach „Peug“ nennt, ist Bachmann auf Märkten und Messen unterwegs. Auch Kurse zum optimalen Kaffeemachen bietet er an.