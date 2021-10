Kabarett in St. Ingbert : Witzige Plaudereien aus der Puderdose

St Ingbert Das Damen-Duo war im Rahmen der Kabarett-Reihe „A la minute“ zu Gast in der St. Ingberter Stadthalle. Das überwiegend weibliche Publikum war begeistert.

Und die Frauen? Sie schienen das, was da auf der Bühne geschah, vermisst zu haben. Zufriedene und nickende Gesichter, wenn sie sich nicht gerade vor Lachen krümmten oder auf die Schenkel klopften. Es schien auch kaum jemand mit der direkten Sprache der Protagonistinnen ein Problem zu haben. Vermutlich waren die Frauen auch deshalb so zahlreich erschienen wie schon lange nicht mehr. Meist in Gruppen mit Freundinnen und dann in mehr als guter Stimmung. Prosecco schlürfen war angesagt. Das hatten sich auch die Beiden auf der Bühne, die hessische Claudia Schuma und die vom Niederrhein stammende Irene Weber, gedacht: „Endlich wieder Prosecco auf der Bühne trinken“, sagten sie gleich zu Beginn. Die zwei Frauen nahmen einem quasi mit zu sich nach Hause. Da kann man so einiges erfahren. Etwa, dass Irene es bedauert, dass der Lockdown nun vorbei ist. Jetzt muss sie wieder eine Hose anziehen. Und das nach eineinhalb Jahren. Aus Protest hatte sie deshalb noch ihre Jogging-Hose an. Überhaupt sorgt einmal am Tag Joggen dafür, dass man zwei Jahre länger lebt. Dafür müsse man aber auch vier Jahre seines Lebens laufen. Finde den Fehler. So wenig Wäsche wie in diesen eineinhalb Jahren hatte sie noch nie. Da ist viel Ironie mit dabei. Und für den Rest sorgt die Paartherapie, in die sie sich begeben haben. Also beide, nicht mit den Partnern, neee. „Männer loben führt zu positiver Resonanz“, haben sie beim Seelenklempner erfahren. Er habe auch zu gemeinsamen Hobbys geraten. „Somit scheidet Sex schon mal aus“, bedauert darauf hin Claudia Schuma. Sie habe abends bei ihrem Mann nichts zu erzählen, wenn sie morgens nicht gefrühstückt hat, bilanziert Irene Weber. Dafür bade sie gerne – mit Merlot als Zusatz, sagt ihre Kollegin. Die hat festgestellt, dass Vibratoren mittlerweile altersgerecht sind. Die kleinen Geräte würden leichter, damit man keine Sehnenscheiden-Entzündung bekomme. Dennoch müsse man die Liebe frisch halten. Etwa durch eine Fahrt in die Arktis, um dort Sex im Iglu zu haben. Dass die Kälte nicht ohne Folgen, vor allem für die männliche Anatomie, bleibt, ist klar. Grenzen gibt es für die beiden Künstler keine. So führt ein Talk zwischen Herrn Penis und Frau Vagina zu allerlei Aufschlussreichem. Für Frauen sei Sex-Mangel lebensgefährlich. So würden weibliche Frettchen gar an Östrogenmangel sterben. Da überrascht es nicht, wenn die Schuma das Frettchen lebensecht nachmacht und die Halle daraufhin tobt. Dabei sorgt die weibliche Brust für Männergesundheit: Ein Blick für zehn Minuten pro Tag und gut ist. Deshalb haben sie auch das Projekt „Brüste ohne Grenzen!“ ins Leben gerufen, mit dem sie für die AOK in männliche Krisengebiete, wie Fußballstadien, gehen.